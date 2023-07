Zwei Frauen mit Thallium tödlich vergiftet: Urteil gegen 42-jährigen Täter gefallen!

Das Gericht sah es als erwiesen, dass der Mann (42) in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt drei Frauen vergiftete. © Federico Gambarini/dpa

"Aus jetziger Sicht dürfen Sie nie mehr in Freiheit kommen", sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung am Montag am Landgericht Köln. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung fest.

Das Gericht sah es als erwiesen, dass der Mann in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt drei Frauen vergiftete: Seine Ehefrau, nach dem Tod dieser Frau auch seine neue Lebensgefährtin und deren Großmutter.

Nur die neue Freundin überlebte die Vergiftung. In dem Fall lautete das Urteil auf versuchten Mord. Es gebe keinen Zweifel, dass der Angeklagte "eine perverse, sadistische und grausame Seite hat", sagte die Richterin. Er habe kein Mitgefühl gezeigt, habe die Angst gesehen und das Sterben beobachtet.

Der "Thallium-Prozess" hatte sich bereits seit vergangenem September hingezogen. Der Angeklagte hatte Medienberichten zufolge die Vorwürfe bestritten.