Billigung einer Vergewaltigung? Kult-Autohändler muss vor Gericht

Mit einem Instagram Post hat er richtig Ärger bekommen: Ex-RTL-Kultautohändler Jörg Krusche (57). © IMAGO / United Archives

Zuvor hatte die "BILD" über den Fall berichtet.

Krusche hatte demnach auf Instagram unter einem Artikel, bei dem es um eine Klimaaktivistin der "Letzten Generation" ging, geschrieben: "Die Olle sollte man mit den Händen an der Wand vor dem Pascha festkleben und davor ein Schild stellen: F.ck for peace free".

Das sieht die Staatsanwaltschaft Köln als "Billigung einer Vergewaltigung" an. Krusche sollte 4000 Euro Geldbuße zahlen. Gegen diesen Strafbefehl wehrte sich der 57-Jährige und musste deswegen am Dienstag vor dem Kölner Gericht erscheinen.

Als Begründung gab der Ex-Autohändler an: "Ich habe seit Längerem gesundheitliche Probleme und stand an diesem Tag wegen einer offenen Wunde am Bein unter starken Medikamenten. Nie im Leben wollte ich eine Vergewaltigung billigen."