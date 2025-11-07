19 Tritte gegen den Kopf! Lok-Hooligan wegen versuchten Mordes vor Gericht

In Leipzig hat die Staatsanwaltschaft erstmals in Sachsen einen Hooligan wegen versuchten Mordes angeklagt.

Von Alexander Bischoff

Leipzig - Fan-Rivalitäten sind so alt wie der Fußball selbst. Doch sie werden immer brutaler geführt. Der alte Ehrenkodex, wonach Schluss ist, wenn der Gegner am Boden liegt, gilt längst nicht mehr. Heute geht die Gewalt dann erst richtig los. In Leipzig hat die Staatsanwaltschaft nun erstmals in Sachsen einen Hooligan wegen versuchten Mordes angeklagt.

Beliebter Chemiker-Treff: die Star-Tankstelle an der Leipziger Straße war am 22. März Schauplatz eines brutalen Überfalls von Lok-Hooligans. © Silvio Bürger Zwischen Lok und Chemie Leipzig herrscht eine jahrzehntelange Rivalität, die auch schon viele "dritte Halbzeiten" erlebt hat. Doch was in der Nacht vor dem Sachsenpokal-Derby im März geschah, hat eine neue Qualität. Rund 30 Hooligans des 1. FC Lok fuhren nachts mit mehreren Autos nach Leutzsch, wo der Rivale sein Stadion hat. Aus Ermittlungen geht hervor, dass sie ursprünglich die in einer Halle vorbereitete Pokal-Choreografie der Chemiker zerstören wollten.

Doch auf dem Weg dahin bemerkten die blau-gelben Krawallos an einer als Chemiker-Treff bekannten Tankstelle in Stadionnähe mehrere Fans der Grün-Weißen, die dort friedlich ihr Bier tranken. Gerichtsprozesse Leipzig "Mit voller Wucht aufs Auge": Wollte Leipziger Boxtrainer mit Lenkerstange töten? Während der intelligentere Teil der Lok-Hools ob der Video-Überwachung kopfschüttelnd in den Autos verblieb, stürmte die intellektuelle Kreisklasse der Blau-Gelben die Tanke und verübte vor laufenden Kameras schwerste Straftaten.

Feind, Erzfeind, BSG Chemie - für den Lok-Anhang ist die Leutzscher "Betriebssportgemeinschaft" seit Jahrzehnten ein Hass-Objekt. © Imago

Geständnis mit Abstrichen und 10.000 Euro Schmerzensgeld-Angebot

Beanie auf dem Kopf, Broschüre dicht vor der Nase - Lok-Hooligan Louis W. wollte auf der Anklagebank nicht gesehen werden. © (c) Ralf Seegers Einer, der dabei war, ist Louis W. (20) aus dem Muldental. Seit Freitag muss er sich als erster Hooligan in Sachsen wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Der Anklage zufolge trat er gleich 19 Mal auf den Kopf eines bereits regungslos am Boden liegenden Chemie-Fans ein. Laut Staatsanwaltschaft in Tötungsabsicht! Das 18-jährige Opfer erlitt schlimme Verletzungen und leidet bis heute an den Folgen. Vor Gericht verlas der von W. engagierte Berliner "Fan-Anwalt" René Lau eine Erklärung, in dem sein Mandant seinen Anteil an der Gewalttat einräumte, Reue bekundete, jedoch die hohe Anzahl der Tritte und eine Tötungsabsicht bestritt. Er sei einer "Gruppendynamik" erlegen gewesen und habe dafür keine Erklärung, hieß es in Laus Vortrag. Gerichtsprozesse Leipzig Programm zu einseitig? Bundesgericht verhandelt über Klage gegen Rundfunkbeitrag Kurz vor dem Prozess landete auch ein in schon anmaßend kumpelhafter Duz-Form gehaltener Entschuldigungsbrief beim Opfer, in dem Louis W. 10.000 Euro Schmerzensgeld anbot. Vor Gericht selbst vorlesen wollte er das mutmaßlich unter professioneller Anleitung erstellte Schriftstück allerdings nicht - musste auch sein "Fan-Anwalt" machen.

Kurz vor dem Überfall schon wegen Körperverletzung verurteilt