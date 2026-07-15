15.07.2026 16:50 Er soll seine Ex-Partnerin viermal vergewaltigt haben: Urteil in Prozess gegen 40-Jährigen gefallen

Viermal soll Kamuran D. seine Ex-Partnerin während der Beziehung vergewaltigt haben. Nun fiel am Leipziger Amtsgericht das Urteil gegen den 40-Jährigen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Etwa ein Jahr lang soll Kamuran D. (40) seine Ex-Partnerin ein Martyrium durchleben lassen haben. Zwischen Januar 2023 und Januar 2024 soll er Susann P. (53) mehrfach vergewaltigt, bedroht und sie auf Schritt und Tritt verfolgt haben. Auch danach hörten die Nachstellungen offenbar nicht auf. Nun fiel vor dem Leipziger Amtsgericht das Urteil gegen den 40-Jährigen.

Kamuran D. (40, Mitte) zusammen mit seinem Verteidiger Dr. Malte Heise im Gerichtssaal. Am Mittwoch fiel das Urteil gegen den 40-Jährigen, dem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung in vier Fällen der Prozess gemacht wurde. © Silvio Bürger Das Gericht verurteilte Kamuran D. wegen Vergewaltigung in vier Fällen zu einer Gesamtstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Richterin Sabrina Coester folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. In ihrer Begründung nannte sie, dass bei allen vier Übergriffen von besonders schweren Fällen auszugehen sei, auf die eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren gelte. Für jede der Taten habe D. zwei Jahre und neun Monate erhalten. Dass die Gesamtstrafe milder ausfällt, begründete die Richterin damit, dass der 40-Jährige nicht vorbestraft sei und die Übergriffe bereits einige Zeit zurückliegen. Der Verteidiger von Kamuran D., Dr. Malte Heise, hatte zuvor noch Freispruch für seinen Mandanten beantragt und dies damit begründet, dass die Aussagen von Susann P. nicht plausibel seien. Gerichtsprozesse Leipzig Kein neuer Prozess für Leipziger Serienvergewaltiger Die Verkäuferin hatte am ersten Verhandlungstag das Martyrium geschildert, das sie durch Kamuran D. erlebt haben soll. Dabei hatte sie eingeräumt, noch nach den ersten Übergriffen mit dem 40-Jährigen zur türkischen Botschaft in Berlin gefahren zu sein und ein Aufgebot beim Standesamt für eine Hochzeit bestellt zu haben. "Wir kommen nicht umhin anzuerkennen, dass diese Frau anhaltend über ein Jahr hinaus in einer permanenten Lüge lebte", sagte Heise. "Es ist nicht plausibel, nach mehrfacher Vergewaltigung dem Täter bis zuletzt zu suggerieren, die Beziehung hätte Zukunft."

Aussagen des Angeklagten aus Sicht des Gerichts nicht schlüssig