22-jähriger Sachse sticht auf Stiefvater ein: Familie verbarrikadiert sich im Kinderzimmer

Leipzig - Mit grauer Jogginghose, schwarzer Trainingsjacke, einer selbst gedrehten Zigarette hinter dem linken Ohr und in Handschellen betritt Aaron S. (22) Saal 230 des Landgerichts Leipzig . Der unscheinbare junge Mann soll in Tötungsabsicht auf seinen Stiefvater eingestochen haben.

Aaron S. (22, r.) neben seinem Verteidiger Alexander Krell. © Silvio Bürger

Elena S. (43) verbringt den Abend des 5. Januar 2026 mit ihrem neuen Partner Patrick M. (34) und einem ihrer Söhne in einer Wohnung im Bad Dübener Windmühlenweg. Plötzlich steht ihr 22-jähriger Sohn in der Tür - bewaffnet mit einem Messer.

Mit der zwölf Zentimeter langen Klinge sticht und schneidet der in Dresden wohnhafte Angreifer dem 34-Jährigen mehrfach in Kopf, Gesicht und Schulter.

"Er wollte ihm Verletzungen zufügen, die zu erheblichen und entstellenden Narben führen sollten", so der Vorwurf von Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob zu Prozessbeginn am Donnerstagmorgen. Er habe ihn einfach nicht leiden können, so der simple Grund.

Der mit mehreren stark blutenden und bis zu acht Zentimeter langen, teils klaffenden Wunden malträtierte Stiefvater schafft es zwar, dem Messerstecher das Tatwerkzeug aus der Hand zu schlagen und es seiner Freundin zuzuwerfen. Jedoch rutscht er auf seiner Blutlache aus, stürzt zu Boden. Und die Tortur geht weiter.