Millionenbetrüger vor Gericht: Er ist der bisher größte Fang von Sachsens Cybercrime-Ermittlern

Leipzig - Sie machen aus der Gier und Leichtgläubigkeit der Menschen ein Millionen-Geschäft: Finanzbetrüger, die mit Fake-Portalen für Wertpapier-, Devisen- und Krypto-Handel gutgläubigen Anlegern die Konten leeren. Eine globale Mafia, deren Köpfe für die hiesige Justiz schwer verfolgbar sind. Doch jetzt haben sächsische Cybercrime-Ermittler einen der mutmaßlichen Bosse vor Gericht gebracht.

Der mutmaßliche Millionenbetrüger Adam K. (41), hier mit zwei seiner vier Anwälte, verbirgt vor Gericht sein Gesicht. © Ralf Seegers

Adam K. (41) ist ein eher kleiner Mann mit raspelkurzem Haar und Brille. Bereits seit Juni 2024 ist er in Untersuchungshaft. Zuerst in Montenegro, wo der mutmaßliche Anlagebetrüger mit internationalem Haftbefehl des Amtsgerichts Dresden festgenommen wurde, seit seiner Auslieferung im Januar in Sachsen.

Der Mann, der aus dem Nahen Osten stammt, sagte zum Prozessauftakt am Leipziger Landgericht kein Wort. Er wolle nur endlich wieder in Freiheit kommen, zurück zu seiner Frau und den drei Kindern, wie seine aus vier (!) Anwälten bestehende Verteidigung erklärte.

Doch bis dahin dürfte noch einige Zeit vergehen. Denn den Ermittlungen der sächsischen Generalstaatsanwaltschaft zufolge ist Adam K. einer der führenden Köpfe einer weltweit agierenden Anlagebetrugs-Mafia, die insgesamt 42 betrügerische Plattformen im Internet betrieben und darüber 65 Millionen Euro von Anlegern abgezockt haben soll.

Sieben dieser Portale - darunter "Bitcoin-Convert", "Blackstone500" und "Redrock500" - zielten auf den deutschsprachigen Markt ab. Laut Anklage betreute Adam K. in dem wie ein Konzern organisierten Betrugsnetzwerk mit Filialen in Georgien, Israel und auf dem Balkan als Chefmanager eben diese Portale.