30.04.2026 13:08 Zweifache Messer-Attacke in Sex-Bar: "Er wollte ihn töten!"

In einer Darkroom-Bar treffen sich zwei Verflossene zufällig wieder. Einer attackiert den anderen zweimal mit einem Messer. Jetzt ist der Prozess gestartet.

Von Nico Zeißler

Leipzig - In einer Darkroom-Bar treffen sich zwei Verflossene zufällig wieder. Etwa eine Stunde später hat einer von ihnen Schnitt- und Stichverletzungen, die ihm seine Ex-Affäre zugefügt haben soll. Am Donnerstag ist der Prozess wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Leipzig gestartet - inklusive erschreckender Details.

Richard C. (35) soll seine Ex-Affäre in einer Schwulen-Bar zweimal mit einem Messer angegriffen haben. © Silvio Bürger Als sich Nils M. (51) bei einem beruflichen Besuch Leipzigs am Abend des 12. September 2025 von seinen Kollegen verabschiedet und in die unter Homosexuellen bekannte Szene-Kneipe "Cocks" geht, ahnt er nicht, wie die vergnügliche Nacht enden soll. Er trifft dort zufällig auf seine aus Berlin bekannte Ex-Liebschaft Richard C. (35), erkennt ihn in den dunklen Räumlichkeiten und wegen dessen deutlich eingefallenen Gesichts aber nicht sofort. Der 51-Jährige lässt den freischaffenden Grafikdesigner, der ihn in der Vergangenheit öffentlich der Betäubung und Vergewaltigung beschuldigt hatte, jedoch links liegen und verschwindet mit einem fremden Mann in eine abschließbare Kabine. Gerichtsprozesse Leipzig Hilfe, unsere Justiz säuft ab! Kommentar zu geplatztem Mammutprozess in Leipzig Nach etwa einer halben Stunde verlassen sie den Darkroom wieder. Weil M. aber sein Shirt vergessen hat, geht er in die Kabine zurück. "Als ich wieder herauskam, merkte ich, wie mich jemand von hinten ansprang. Ich dachte aber eher an eine Begrüßung und fühlte mich nicht bedroht", erinnert sich der Lehrer an die ein halbes Jahr zurückliegende Szene.

Halbrunder Messerschnitt vom Ohr bis zum Hals

Verteidigerin Andrea Liebscher und ein Dolmetscher (r.) neben dem Angeklagten Richard C. (35). © Silvio Bürger Der 51-Jährige habe einen Druck auf den Hals gespürt, jedoch keinen Schmerz wahrgenommen. "Ich habe überhaupt nicht an ein Messer gedacht, sondern dass es nur eine 'Kehle aufschneiden'-Geste ist." Aussagen wie diese bestätigen den Eindruck der Prozessbeobachter: Nils M. möchte den verstörenden Vorfall nicht dramatisieren. Unterhalb des linken Ohres bis in den Kehlkopfbereich soll der Schnitt verlaufen sein, darunterliegendes Gewebe verletzt haben. Er bemerkt Bluttropfen auf seinem Oberkörper und lässt seine Wunde vom geschockten Barmitarbeiter und Gästen versorgen. Plötzlich sei Richard C. aus dem Cruising-Bereich hervorgetreten. Der Angreifer sei schnellen Schrittes zu seiner Ex-Liebschaft gegangen und habe ihm mit demselben mitgebrachten Klappmesser, welches er immer bei sich trage, in den Bauch gestochen. Gerichtsprozesse Leipzig Weil Richterin in Mutterschutz geht: Vier Tage nach geplatztem Prozess ist Messerstecher auf freiem Fuß "Der Angeklagte wollte ihn töten", ist sich die Staatsanwaltschaft sicher, geht von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Der aus Irland stammende C. habe nicht hinnehmen wollen, dass die angebliche Vergewaltigung seiner Ex-Affäre ungesühnt bleibt. Ein entsprechendes Verfahren wurde im Vorfeld eingestellt. Dem Geschädigten geht es heute wieder gut, er habe keine bleibenden Schäden davongetragen: "Ich bin nach wie vor in solchen Clubs und habe im Alltag kein Problem, wenn jemand hinter mir steht."

Psychische Erkrankung könnte Schuldfähigkeit vermindern