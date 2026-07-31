31.07.2026 15:00 Tierquälerei-Skandal in Leipzig: Chihuahua wird misshandelt, bis Augen platzen

"Ihr müsst meinem Baby helfen", schreit Julia S., bevor sie an einem Mittwoch im Juni 2025 in einer Leipziger Tierarztpraxis wimmernd zusammenbricht.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - "Ihr müsst meinem Baby helfen", schreit Julia S.* (28), bevor sie an einem Mittwoch im Juni 2025 in einer Leipziger Tierarztpraxis wimmernd zusammenbricht. Im Arm hält sie ihre schwer verletzte Chihuahua-Hündin Bella, eingewickelt in ein blutdurchtränktes Handtuch. Beide ihrer Augen sind geplatzt. Am heutigen Freitag beschäftigte sich das Leipziger Amtsgericht mit den Geschehnissen jenes Juni-Tages und der Tat eines offenbar im Leben gescheiterten und mehrfach vorbestraften 43-Jährigen, der seine brutale Wut an einem vier Kilogramm schweren Hündchen ausließ.

Der angeklagte Vladimir B. (43) erschien am Freitag nicht vor Gericht und ließ sich von seiner Verteidigerin Ines Kreisel vertreten. Zuvor war B. bereits unter anderem wegen Diebstahls, schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. © Silvio Bürger Der angeklagte Vladimir B. (43), Ex-Partner von S., ist selbst nicht vor Gericht erschienen. Seine Verteidigerin Ines Kreisel gibt an, seit einer kürzlich bei ihm erfolgten Razzia nichts mehr von B. gehört zu haben. Vermutlich hätten die Behörden sein Telefon, aufgrund des Vorwurfs des Drogenhandels in nicht geringer Menge, beschlagnahmt. Im Zeugenstand berichtet Julia S., wie sie am besagten Tag nach der Arbeit mit dem Auto nach Hause gerast war. "Es ist etwas mit Bella passiert", hatte ihr B. zuvor am Telefon gesagt. Als sie an ihrem Zuhause im Leipziger Nordwesten ankommt, steht Vladimir B. mit einem blutigen Bündel auf dem Arm bereits unten vor der Tür und setzt sich dann auf die Rückbank des Wagens. Gerichtsprozesse Leipzig 22-jähriger Sachse sticht auf Stiefvater ein: Familie verbarrikadiert sich im Kinderzimmer Beim Tierarzt angekommen, hält B. seiner Partnerin noch die Tür auf, bevor er verschwindet. Bella wird aufgrund der Schwere der Verletzungen umgehend in die Tierklinik der Universität überstellt. Dort werden ihr am nächsten Tag beide Augäpfel entfernt. Die Mediziner diagnostizieren zudem eine Schädelfraktur und Knochenrisse im Kieferbereich.

Vladimir B. misshandelte Chihuahua-Hündin Bella so schwer, dass ihre Augen entfernt werden mussten. (Symbolfoto) © 123RF/irinanedikova

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