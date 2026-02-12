Tödlicher Angriff auf Ex-Freundin und Sohn: Morgen beginnt der Prozess gegen Nick W.

Leipzig - Vor einem halben Jahr hat eine Bluttat in Leipzig für Entsetzen gesorgt: Die 42-jährige Susann K. starb nach einer Messerattacke, ihr zehn Jahre alter Sohn wurde durch zahlreiche Stiche lebensgefährlich verletzt. Am Freitag (9.30 Uhr) beginnt der Prozess gegen den Ex-Partner der Frau und Vater des Jungen, Nick W. (37), vor dem Landgericht Leipzig.

Susann K. (†42) überlebte die Messerattacke ihres Ex-Freundes nicht. © Bildmontage: privat

Die Staatsanwaltschaft wirft W. Mord und versuchten Mord in Tateinheit mit schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen vor.

Laut Anklage soll der Mann Mitte August vergangenen Jahres in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin eingedrungen sein und mit einem Messer auf die Frau eingestochen haben.



Anschließend soll er in das Kinderzimmer gegangen sein und 14 Mal auf den Zehnjährigen eingestochen haben.

Der Junge überlebte dank einer Notoperation, seine Mutter erlag jedoch wenig später ihren Verletzungen in einem Krankenhaus.