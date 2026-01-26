Ohne Zulassung als Anwalt aufgetreten: Gericht verurteilt Ex-Stadtrat Kasek

Leipzig - Der Ex-Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek (45) wurde vom Leipziger Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Wie TAG24 vom Amtsgericht-Sprecher Stefan Blaschke erfuhr, wurde Kasek in insgesamt 30 Fällen des Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen schuldig gesprochen, teilweise in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung.

Seine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr wurde auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt. Dazu kommen 100 Stunden gemeinnützige Arbeit sowie die einmalige Zahlung von 1740 Euro.

Nachdem Kasek bereits im Jahr 2021 die Anwaltszulassung - wohl wegen finanzieller Streitigkeiten mit dem Rechtsanwalts-Versorgungswerk - entzogen worden war, war er trotzdem weiter vor Gericht aufgetreten und habe sein Gehalt eingestrichen.