Brandserie und versuchter Mord im Leipziger Westen: Angeklagter streitet Taten ab

Leipzig - Nach einer Reihe von Bränden im Leipziger Stadtgebiet im vergangenen Sommer muss sich ein 34-jähriger Tatverdächtiger ab Montag vor dem Landgericht verantworten.

Der Angeklagte Elvis H. (34, r.) mit seinem Verteidiger Jürgen Kohlen. © Christian Grube

Dem Leipziger Elvis H. wird unter anderem vorsätzliche Brandstiftung in acht Fällen sowie versuchter Mord in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 34-Jährige zwischen dem 14. und 20. Juni 2025 in insgesamt neun Fällen Fahrzeuge in Brand gesetzt haben soll. Der Großteil der Taten ereignete sich rund um die Antonienstraße am Volkspark.

Der wohl schwerste Vorwurf des versuchten Mordes ist auf den frühen Morgen des 14. Juni zurückzuführen, an dem der Tatverdächtige einen Dichtungsgummi eines Wohnwagens angezündet haben soll. Ein im Inneren schlafender Mann habe sich gerade noch rechtzeitig nach draußen auf den Volkspark-Parkplatz retten können.

Zum Prozessauftakt am Montag erklärte der Verteidiger von Elvis H. lediglich: "Er war es nicht." Sein Mandant sei lediglich "zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort" gewesen.