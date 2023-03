Wenn der Partner nachts ins Zimmer kommt: Mann soll Frau im Schlaf vergewaltigt haben

Am nächsten Tag habe die 45-Jährige ihm geschrieben, dass sie Anzeige erstatte. "Ich konnte es nicht wirklich verstehen", so der Angeklagte. Er habe ihr nicht wehtun oder etwas gegen ihren Willen tun wollen. "Für mich brach einfach alles nur zusammen."

Die Anklage wirft dem 49-Jährigen vor, in einer Septembernacht 2021 nach einem gemeinsamen Festival-Besuch in das von seiner Partnerin (45) allein genutzte Schlafzimmer gegangen und in die auf dem Bauch liegende Schlafende eingedrungen zu sein. Als sie aufwachte, habe er von ihr abgelassen.

Auch die 45-Jährige sagte als Zeugin am ersten Prozesstag aus: Sie habe vorher an jenem Abend noch zu ihm gesagt: "Aber Sex ist nicht." Doch dann sei sie "aufgewacht, als er in mir drin war". Sie habe sich danach "geekelt und geschämt." Am Morgen sei sie zur Polizei gefahren.

Die Partnerschaft sei weitergelaufen, ein gemeinsamer Urlaub gefolgt. Die Frau habe versucht, das Geschehene zu verdrängen. "Unsere Beziehung war noch aufrecht, aber mit einem riesigen Knacks, Vertrauensbruch", schilderte sie. Schließlich habe sie versucht, damit abzuschließen und sich im September 2022 von ihm getrennt.

Vor Gericht gab die 45-Jährige ebenfalls an, dass er ein fürsorglicher Partner gewesen sei. "Ich möchte nicht sein komplettes Leben zerstören." Und weiter: "Er ist ja kein schlechter Mensch."

Die Staatsanwältin richtete sich mit dem Hinweis auf die gesetzlich verankerten Worte "Nein heißt Nein" an den Angeklagten. Nachfragen helfe dabei, "Missverständnissen vorzubeugen".



Das Urteil wird am kommenden Donnerstag erwartet.