Feuer in Leipziger Mehrfamilienhaus gelegt: Kein Gefängnis für die Angeklagte

Leipzig - Motiv Eifersucht: Im Prozess um ein gelegtes Feuer in einem Gohliser Mehrfamilienhaus hat das Landgericht Leipzig am Mittwoch ein Urteil gefällt. Verhandelt wurde wegen versuchten Mordes. Ins Gefängnis muss die Angeklagte nicht.

Lilian S. (21) sitzt am ersten Prozesstag in einem Verhandlungssaal des Landgerichts Leipzig. © Christian Grube

Lilian S. (21) wurde wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung schuldig gesprochen - nicht aber wegen Mordversuchs.

Das Schöffengericht um den Vorsitzenden Richter Bernd Gicklhorn verurteilte die junge Frau zu einer einjährigen Jugendstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem muss die 21-Jährige 100 Arbeitsstunden leisten.

Zum Prozessauftakt am 10. Juni hatte die Staatsanwaltschaft Lilian S. vorgeworfen, am Abend des 11. Juli vergangenen Jahres im Treppenhaus des Altbaus an der Lützowstraße einen Brand vor der Wohnung ihres damaligen Lebensgefährten gelegt und damit Bewohner des Gebäudes in teils tödliche Gefahr gebracht zu haben.

Die Anklage habe sich während des Verfahrens im Großen und Ganzen bestätigt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass kein Tötungsvorsatz vorliege, erklärte Gicklhorn zum Urteil.

Demnach spielten dabei mehrere Umstände eine Rolle: So sei im Zuge der Beweisaufnahme etwa klar geworden, dass durch einen Papierstapel mit Grillanzünder lediglich ein kleines Flämmchen entstanden sei, das mit einer Zimmergießkanne habe gelöscht werden können.