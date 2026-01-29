20 Millionen Schaden! Europäische Staatsanwaltschaft erhebt Anklage in Magdeburg

Magdeburg - Paukenschlag nach umfangreichen Ermittlungen: Die europäische Staatsanwaltschaft hat vor dem Landgericht Magdeburg Anklage erhoben, da eine Betrügerbande mehrere Millionen Euro Steuern hinterzogen hat.

Insgesamt fünf Menschen wurden von der europäischen Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Magdeburg angeklagt.

Der Vorwurf: Sie sollen Mehrwertsteuerbetrug von rund 20 Millionen Euro begangen haben! Auch sollen zwei der Angeklagten Mitglied in einer kriminellen Vereinigung sein.

Die fünf Tatverdächtigen sollen über zwei Mineralölfirmen in Sachsen-Anhalt sogenannte Designer-Kraftstoffe vertrieben haben, bei denen es sich um chemisch modifizierte Produkte handelt.

Diese Substanzen würden nicht der Energiesteuer unterfallen, außer, sie werden als Diesel genutzt.

"Für die Lieferung und zur Verdeckung der Lieferkette wurde eine komplexe Kette von Dreiecksgeschäften über mehrere Unternehmen im Inland und im osteuropäischen Ausland geknüpft", teilte das Landgericht mit.