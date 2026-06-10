Magdeburger Amokfahrer soll am Freitag Schlusswort halten

Magdeburg - Der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt soll an diesem Freitag sein Schlusswort im Prozess zum Anschlag halten.

Richter Dirk Sternberg musste den Angeklagten erneut ermahnen, nicht abzuschweifen. © Peter Gercke/dpa

Er möge sich auf das Wichtigste beschränken, appellierte der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg an den 51-Jährigen. Der hatte am 39. Verhandlungstag die Gelegenheit zu seiner Verteidigung erneut zu langen Vorträgen genutzt.

Der Angeklagte sprach im Landgericht Magdeburg ausführlich über seine Konflikte mit einer Flüchtlingshilfeorganisation und Behörden.

Der 51-Jährige stellte sich wiederholt als Aktivist für die Rechte saudischer Frauen dar. Auch über angebliche Vergiftungen in Untersuchungshaft sprach er umfänglich.

Zum Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt direkt äußerte er sich nicht.

Mehrfach ermahnte der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg den Angeklagten, auf "Weitschweifigkeiten" und auf Wiederholungen zu verzichten.