Magdeburger Todesfahrer war vor Anschlag in 40 Verfahren verwickelt

Magdeburg/Köln - Der Magdeburger Todesfahrer war vor dem Anschlag in Sachsen-Anhalt insgesamt in elf Verfahren allein in Nordrhein-Westfalen involviert.

Im Landtag wurde auch über Taleb al-Abdulmohsens (51) vergangene Verfahren diskutiert. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In drei Verfahren sei er der Beschuldigte gewesen, bei acht Vorgängen habe er Anzeige erstattet, sagte der leitende Kölner Oberstaatsanwalt Stephan Neuheuser im parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Magdeburger Landtag.

Taleb al-Abdulmohsen (51) war im Dezember 2024 mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt von Magdeburg gefahren. Sechs Menschen wurden getötet, mehr als 300 wurden zum Teil schwerst verletzt. Derzeit läuft am Landgericht Magdeburg der Prozess gegen den Mann aus Saudi-Arabien.

In den vergangenen Jahren war der Arzt immer wieder mit den Behörden in Kontakt gekommen, entweder weil er selbst Anzeigen erstattet hatte oder weil gegen ihn ermittelt wurde.

Bei den Auseinandersetzungen in Nordrhein-Westfalen ging es immer wieder um den Verein "Säkulare Flüchtlingshilfe" in Köln. Er kümmert sich um die Interessen atheistischer Flüchtlinge. Mehrfach stellte al-Abdulmohsen Anzeige gegen Mitarbeiter, er warf ihnen etwa vor, Spendengelder veruntreut zu haben, beleidigt worden zu sein oder im Interesse der Regierung Saudi-Arabiens tätig zu sein.

Außerdem wurde al-Abdulmohsen Beleidigung vorgeworfen. Die Verfahren wurden letztlich alle eingestellt.