Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag: Zeuge musste seine Heimat verlassen

Magdeburg - Im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt haben ein Azubi zum Notfallsanitäter und eine schwer verletzte 63 Jahre alte Diplomsozialpädagogin als Zeugen ausgesagt.

Im Prozess gegen den Amokfahrer vom Magdeburg werden noch immer Zeugen verhört. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Frau betrat den Zeugenstand auf einen Rollator gestützt. Achtmal sei sie inzwischen operiert worden. Bis heute mache ihr zu schaffen, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.

Vor dem Anschlag sei sie eine aktive, selbstständige Frau gewesen, die andere unterstützt habe. Sie leide unter Schlafstörungen, enormen Stimmungsschwankungen, es gehe ihr schlecht. Es sei nichts mehr übriggeblieben von ihrem früheren Ich, sagt sie.

Der 24 Jahre alte Azubi sagte als Zeuge aus, wie er Verletzten auf dem Weihnachtsmarkt half. Manche Bilder gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf.

Er sei aus seiner Heimatstadt Magdeburg weggezogen in ein anderes Bundesland, weil er sich hier nicht mehr sicher gefühlt habe. Auch er berichtete von Schlafstörungen, er habe unter anderem Albträume, Flashbacks und Konzentrationsschwierigkeiten.

In der Folge des Anschlags vom 20. Dezember 2024 starben fünf Frauen und ein neunjähriger Junge. Mehr als 300 Menschen wurden teils schwerst verletzt.