Nach Amokfahrt in Magdeburg: Normalität für Kinder noch weit entfernt

Magdeburg - Kinder, die den Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt miterleben mussten, sind nach der Einschätzung eines Experten erheblich in ihrer Entwicklung beeinträchtigt.

Attentäter Taleb A. (51) meldet sich während der Gerichtsverhandlung nur noch selten zu Wort. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ängste, Schreckhaftigkeit, Atemnot, Kopf- und Bauchschmerzen, Schlafstörungen bestimmten ihren Alltag, so der erfahrene Kinder- und Jugendpsychiater Hans-Henning Flechtner im Landgericht Magdeburg.

Er sprach von einem "Kanon von Beschwerden", der die altersgerechte Entwicklung erheblich belaste. Bei keinem der fünf von ihm begutachteten Kinder habe es vor dem Anschlag Auffälligkeiten gegeben, alle stammten aus intakten Familienverhältnissen.

Insbesondere sei die Entwicklung der Selbstständigkeit der Kinder beeinträchtigt. Das sei bei allen Kindern sehr ähnlich. Ihr Alltag gelinge nur unter intensiver Betreuung der Familien, so Flechtner.

Altersgenossen bewältigten den Weg zur Schule allein, unternehmen etwas mit Freunden und gestalteten ihre Freizeit selbstständig.

Eine Prognose abzugeben, wie die Entwicklung der Kinder vom Weihnachtsmarkt in der anstehenden Pubertätsphase und auch danach verlaufe, sei spekulativ, sagte Flechtner.