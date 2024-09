Nach grausamem Mord an Mutter und Bruder: Urteil gegen 18-Jährigen gefallen!

Sie traten in dem Prozess als Nebenkläger auf. Eine der Schwestern sei erst 13 Jahre alt, begründete die Vorsitzende Richterin zu Prozessbeginn ihre Entscheidung.

Zu wenig Privatsphäre soll den jungen Mann zu der Tat geführt haben. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 18-Jährige, der in Aserbaidschan geboren wurde und die russische Staatsangehörigkeit besitzt, lebte mit seiner Familie in einer kleinen Wohnung in Magdeburg.

Laut Anklage soll das fortschreitende Gefühl, nicht genügend Privatsphäre in der Wohnung zu haben, zu der schrecklichen Tat geführt haben.

Anfang März hatte der junge Mann seine 42 Jahre alte Mutter und einen neunjährigen Bruder getötet.

Die Polizei hatte bei der anschließenden Hausdurchsuchung mehrere Gegenstände sichergestellt, darunter auch Messer.