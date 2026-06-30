Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt in Berliner Gefängnis verlegt

Taleb A. (51) wurde am 26. Juni zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. © Hendrik Schmidt/dpa

Am Dienstag sei ein Untersuchungsgefangener "aus vollzugsorganisatorischen Gründen" auf dem Landweg in eine Justizvollzugsanstalt des Landes Berlin verlegt worden, erklärte ein Sprecher des Justizministeriums Sachsen-Anhalt. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei dem Gefangenen um den 51 Jahre alten Todesfahrer.

"Die Maßnahme verlief ohne Vorkommnisse", erklärte der Sprecher außerdem. Weitere Angaben machte er nicht.

Während des Prozesses gegen ihn in Magdeburg war der Mann zu den Verhandlungstagen per Hubschrauber aus der Haftanstalt in Burg (Jerichower Land) eingeflogen worden.

Das Landgericht Magdeburg hatte den Angeklagten am 26. Juni unter anderem wegen Mordes in sechs Fällen und versuchten Mordes in über 200 Fällen schuldig gesprochen.

Es verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Entlassung aus der Haft nach 15 Jahren ist damit nahezu ausgeschlossen.