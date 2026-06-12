Nur 20 Sekunden: Das sind die Schlussworte vom Magdeburger Amokfahrer

Magdeburg - Am Freitag fand in Magdeburg der 40. Verhandlungstag im Prozess gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarktes statt. Taleb A. (51) bekam die Gelegenheit, seine Schlussworte zu verkünden.

Während seiner Redezeit schweift der Angeklagte Taleb A. (51) immer wieder ab. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa

An den vergangenen Prozesstagen durfte der Attentäter sein Plädoyer halten. Dabei schweifte er wie bereits zuvor immer wieder ab. Er sprach unter anderem davon, im Gefängnis systematisch vergiftet zu werden, weil seine Wasserflasche beim Öffnen nicht "klickt".

Selbst der Vorsitzende Richter Sternberg konnte sich mit einem ermahnenden Kommentar einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Meinen Sie nicht, dass Sie das einfach straffen können? Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, dass Sie wirr wären."

Die Zeit, die A. für sein Schlusswort benötigte, überraschte alle Anwesenden.

Selbst der Pressesprecher des Landgerichts Magdeburg äußerte sich im Vorfeld: "Ob dieses an dem Tag beendet sein wird, oder der Angeklagte über mehrere Tage reden wird, lässt sich nicht sagen."

TAG24 war vor Ort und berichtete in einem (kurzen) Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.