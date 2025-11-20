Nach langem Hin und Her: Magdeburger Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Magdeburg - Der Magdeburger Weihnachtsmarkt ist elf Monate nach dem Anschlag mit sechs Toten und Hunderten Verletzten am Vormittag eröffnet worden.

Erste Besucher schlendern nach der Eröffnung über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. © Matthias Bein/dpa

Eine Eröffnungszeremonie oder ein besonderes Programm zum Start hat es dabei nicht gegeben. Nach Angaben der Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH sind in diesem Jahr wieder mehr als 140 Händler und Schausteller dabei.

In diesem Jahr habe es für die 115 neu zu vergebenden Standplätze sechs Bewerbungen mehr gegeben als im Vorjahr, nämlich insgesamt 153. Die Sicherheitsvorkehrungen sind nach dem Anschlag im Vorjahr auch noch einmal deutlich verstärkt worden.

Bereits im Vorfeld waren nach Angaben der Stadt etwa 250.000 Euro in neue Sicherheitssysteme wie Betonquader investiert worden.

Nach Diskussionen um das Sicherheitskonzept und einer vorläufigen Verweigerung der Genehmigung durch die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt hatten Stadt und Veranstalter noch einmal nachgebessert.