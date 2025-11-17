Prozess gegen Attentäter von Magdeburg: Polizist soll Taleb A. geschlagen haben

Am Montag wird der Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt wieder aufgenommen. Zehn Polizisten sind vom Gericht als Zeugen geladen worden.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Der Gerichtsprozess um das Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt geht am Montag weiter. Am vierten Prozesstag sollen zehn Polizisten als Zeugen angehört werden. Zuvor hat Attentäter Taleb A. (51) die Tat gestanden. Auch ein Gutachter schilderte bereits seine Analysen rund um das Tatfahrzeug.

Attentäter Taleb A. (51) wird unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in das Gerichtsgebäude gebracht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude. Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

12.02 Uhr: Attentäter sieht sich gedemütigt

Weil seine Kleidung von der Polizei gesichert wurde, musste Taleb A. von ihnen bereitgestellte Kleidung anziehen. Dabei handelt es sich um gespendete Kleidung, die im Notfall beim Polizeirevier im Lager liegt, teilt ein Zeuge mit. Der Angeklagte fragt einen der Polizisten, ob dieser noch wisse, welche Farbe die zur Verfügung gestellte Hose hatte. Sofort schreitet der vorsitzende Richter ein: "Was hat diese Frage mit dem Sachverhalt zu tun?" Taleb A. begründet seine Frage mit dem Verdacht, dass er durch die Polizei gefoltert und erniedrigt werden sollte. Die ihm bereitgestellte Hose habe laut seiner Aussage eine extreme Übergröße für sehr schwergewichtige Menschen gehabt. Daraufhin ordnete der Vorsitzende eine Mittagspause bis 12.45 Uhr an.

11.42 Uhr: Polizist soll Attentäter geschlagen haben

Der sechste von zehn geladenen Polizisten schildert ein paar neue Details. Der 37-Jährige Beamte habe in einem Augenwinkel gesehen, dass der Attentäter von einem seiner Kollegen geschlagen worden sei. Dies habe er auch seinen Vorgesetzten mitgeteilt, damit dieser Vorfall aktenkundig wird. Welcher Kollege es war, habe er aufgrund der dynamischen Lage nicht exakt gesehen. "Es war wichtiger, dass wir von dem Einsatzort wegkommen, damit die Bürger beruhigt werden können", sagte er. Taleb A. selbst fragt jeden der Zeugen nach seinen Verletzungen. Es sei protokolliert worden, dass er bei der Festnahme unter anderem eine Verletzung im Gesicht erlitten habe.

11.32 Uhr: Aussagen der Polizisten decken sich größtenteils

Inzwischen ist der fünfte Polizist im Zeugenstand. Der 31-Jährige war am Tag des Anschlags ursprünglich zur Kriminalitätsbekämpfung in der Stadt unterwegs. Auch er und seine Kollegen wurden in die Ernst-Reuter-Allee gerufen, wo Taleb A. festgenommen wurde. Seine und die Aussagen seiner vorherigen angehörten Kollegen decken sich größtenteils. Auf Detailfragen von Anwälten können sich jedoch nicht mehr alle so genau an den Ablauf des Abends erinnern. Fest steht, dass der Attentäter nach der Tat keinen Widerstand geleistet hatte. Auf die Beamten wirkte er dennoch wirr. "Seine Aussagen haben wenig Sinn für mich ergeben", sagte der 31-Jährige.

Taleb A. habe vor den Augen vieler Polizisten seine Tat kontextlos erklärt. © Heiko Rebsch/dpa

10.48 Uhr: Junger Polizist war als erster am Tatfahrzeug

Ein 25-jähriger Landesbereitschaftspolizist aus Magdeburg war am Tag des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt für Personenkontrollen unterwegs. Auf einem gezeigten Video ist zu sehen, dass er der erste Beamte war, der mit Taleb A. nach dem Anschlag in Kontakt kam. An der roten Ampel auf der Ernst-Reuter-Allee zog er seine Dienstwaffe und forderte A. zum Aussteigen auf. Der Attentäter habe knapp eine Minute gebraucht, bis er seiner Aufforderung nachkam. Seiner Aussage nach rannte er dem Wagen hinterher, nachdem er ihn durch die abgesperrte Hartstraße fahren sah. Als Kollegen die Festnahme übernommen hatten, habe er sich anschließend um die Verletzten auf dem Weihnachtsmarkt gekümmert.

Laut einem Polizisten soll Attentäter Taleb A. direkt nach seiner Tat sehr aufgeregt gewesen sein und habe groß aufgerissene Augen gehabt. © Hendrik Schmidt/dpa

10.13 Uhr: Attentäter gefallen die Worte "wirr" und "Tat" nicht

Der erste Polizist wird vernommen. Der 49-jährige Kriminalhauptkommissar aus Halle war der erste Beamte, der den Attentäter Verhört hat. Dabei habe Taleb A. bis zu vier Stunden lang seine Tat begründet. A. habe ihn währenddessen gebeten, nicht von "Tat" zu sprechen, sondern von "Ereignis". Auch auf den Polizisten wirkte der Attentäter während der Vernehmung wirr. Der Attentäter fragt im Gerichtssaal konkret nach, was der Beamte an seinen Aussagen als wirr empfunden habe und wie dieser "wirr" definiert. Der vorsitzende Richter muss eingreifen, da alles auf Video protokolliert ist und die Fragen derzeit zu nichts führen.

9.49 Uhr: Einige Zeugen wollen unbedingt vor dem Attentäter aussagen

Der Prozess wurde pünktlich um 9.30 Uhr fortgesetzt. Auch der Bereich für Zuschauer ist bis auf ganz wenige Plätze besetzt. Zu Beginn wird zwei Anwälten von Nebenklägern das Wort erteilt. Beide gehen noch einmal auf den Vorschlag des Richters aus der Vorwoche ein, viele Zeugen nicht persönlich hören zu müssen. Stattdessen sollten schriftliche Aussagen vorgelesen werden. Einige Zeugen und Geschädigte seien damit nicht einverstanden, lassen die Anwälte verlauten. Während Attentäter Taleb A. stundenlang von seiner Tat erzählen durfte, würde mit dem Vorhaben der Zeugen ein "Ungleichgewicht" stattfinden, begründen sie. Der vorsitzende Richter merkt an, dass Zeugen die Wahl haben, ob sie schriftlich oder persönlich vor den Augen des Attentäters aussagen wollen.

6.31 Uhr: Prozesstag Nummer vier steht bevor