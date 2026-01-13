Prozess um Magdeburg-Anschlag: Sechs Zeugen sagen aus

Magdeburg - Weiter geht es im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt . Die Horror-Taten des Angeklagten rücken weiter in den Fokus.

Der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt wird fortgesetzt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsmaligen Mordes und über 300-fachen versuchten Mordes vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

