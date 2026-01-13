Prozess um Magdeburg-Anschlag: Sechs Zeugen sagen aus
Magdeburg - Weiter geht es im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Die Horror-Taten des Angeklagten rücken weiter in den Fokus.
Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsmaligen Mordes und über 300-fachen versuchten Mordes vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung.
6.30 Uhr: Sechs geschädigte Zeugen erwartet
Am zweiten Verhandlungstag in diesem Jahr werden insgesamt sechs Menschen erwartet, die den Anschlag bezeugen können oder sogar selbst verletzt wurden, teilte das Landgericht mit.
Der Prozesstag beginnt regulär um 9.30 Uhr.
