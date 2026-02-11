Zeuge über Magdeburg-Todesfahrer: "Saudis haben angefangen, ihn zu ignorieren"

Magdeburg - Der spätere Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt soll in saudi-arabischen Kreisen immer wieder angeeckt sein mit seinen Social-Media-Posts, aber auch mit seiner persönlichen Art.

Der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt, Taleb A. (51), machte sich keine Freunde in saudi-arabischen Kreisen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Er habe den Islam und Muslime scharf kritisiert, sei dabei auch beleidigend gewesen, sagte ein Mitarbeiter einer europäisch-saudischen Organisation für Menschenrechte als Zeuge im parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag in Magdeburg.

Gegenüber politischen Aktivisten sei er richtig feindselig gewesen, habe ihnen teils Spitzeltätigkeit unterstellt. "Er war als angriffslustig bekannt", so der Zeuge. "Die meisten Saudis, die ich kenne, haben angefangen, ihn zu ignorieren."

Der Saudi, der sich vom Islam losgesagt hatte, sei zugleich bekannt gewesen dafür, dass er Hilfe für Menschen und insbesondere Frauen bot, die Saudi-Arabien verlassen wollten. Weil er aber launisch war und versuchte, alles selbst zu bestimmen, hätten seine Kontakte oft nicht lange gehalten.

"Mir ist bekannt, dass er sehr schlechte Beziehungen zu seinen Geschwistern hatte", so der Zeuge. Der spätere Todesfahrer habe bei Twitter schlecht über seine Familie geredet.