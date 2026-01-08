Prozess um Magdeburg-Anschlag: Vernehmung von Taleb A. wird gezeigt
Magdeburg - Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt geht weiter: Am mittlerweile 14. Verhandlungstag stehen die Aussagen vom Angeklagten zu seiner Horror-Tat im Fokus.
Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung.
Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".
Am letzten Prozesstag vor Weihnachten war der Angeklagte nicht verhandlungsfähig und fehlte im Gericht.
TAG24 ist wieder für Euch vor Ort und berichtet live.
6.30 Uhr: Videovernehmung von Taleb A. soll vorgeführt werden
Am ersten Prozesstag nach der Weihnachtspause dreht sich die Verhandlung um die Person des Angeklagten. Demnach soll die Videovernehmung von Taleb A. angeschaut und weitere Aussagen vorgelesen werden.
Auf Nachfrage von TAG24 erklärte Gerichtssprecher Christian Löffler, dass der Angeklagte verhandlungsfähig sein soll und demnach am Prozesstag teilnehmen wird.
Die Verhandlung beginnt regulär um 9.30 Uhr.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa