Prozess um Magdeburg-Anschlag: Vernehmung von Taleb A. wird gezeigt

Magdeburg - Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt geht weiter: Am mittlerweile 14. Verhandlungstag stehen die Aussagen vom Angeklagten zu seiner Horror-Tat im Fokus.

Der Prozess um den Magdeburger Todesfahrer Taleb A. (51) geht weiter. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 51-jährige Angeklagte Taleb A. steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung.

Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

Am letzten Prozesstag vor Weihnachten war der Angeklagte nicht verhandlungsfähig und fehlte im Gericht.

