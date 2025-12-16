Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer: Ukrainische Zeugin fühlte sich an Krieg erinnert

Am Montag werden acht Geschädigte vor dem Landgericht Magdeburg erwartet. Sie sollen über den Abend des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt berichten.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Montag wurde das Gerichtsverfahren um das Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt fortgesetzt. Es war der vorletzte Verhandlungstag in diesem Jahr. Dabei haben mehrere Zeugen den Anschlag und das Leben danach aus ihrer Sicht geschildert. Beim Erinnern an den 20. Dezember 2024 wurde es immer wieder emotional.

Attentäter Taleb A. (51) muss noch mehrere Prozesstage über sich ergehen lassen, bei denen Zeugen, Opfer, Kollegen und Sachverständige über ihn reden werden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa TAG24 war vor Ort und berichtete in einem Liveblog direkt aus dem Gerichtsgebäude.

14.59 Uhr: Richter beendet heutigen Prozesstag

Anders als bei einer seiner heutigen Vorrednerinnen, könne sich der Berufssoldat nicht mehr auf die Weihnachtszeit freuen. Teilweise leide er noch unter Flashbacks. Der vorsitzende Richter beendet damit den heutigen Prozesstag. Am Donnerstag werden weitere Zeugen gehört. Darunter ehemalige Kollegen des Attentäters und ein Rechtsmediziner.

Mehrere Zeugen haben dem Richter und Staatsanwalt ihre Erlebnisse auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt geschildert. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

14.48 Uhr: Berufssoldat erleidet "Filmriss"

Auch ein 50-jähriger Berufssoldat war am Tag des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Er folgt seinen Vorrednern in den Zeugenstand. Bevor er von dem Attentäter angefahren wurde, habe zuvor noch ein Mann laut geschrien. Als sich der 50-Jährige umdrehen wollte, war es schon geschehen. Dabei habe er einen "Filmriss" erlitten. Er selbst schildert am Oberschenkel verletzt worden zu sein. Die blutende Wunde habe er versucht, mit seinem Schal zu stillen, doch die Kraft dazu fehlte ihn. Auch er erinnert sich an schnell hinzugeeilte Helfer. Ein Polizist schnürte ihm vorerst das Bein ab, um die Blutung zu stillen.

14.22 Uhr: Opfer rechnete mit weiteren Attentäter

Als Nächstes ist eine 38-jährige medizinische Fachangestellte in den Zeugenstand geladen. Sie wollte zum Tatzeitpunkt ihre Freunde aus einer Sportgruppe treffen. Sie selbst sei auch im Visier des Amokfahrers gewesen. Taleb A. habe in seinem BMW auf sie zugehalten, ehe sie wenige Meter mitgerissen wurde. "Ich dachte, dass ich sterben werde." An den Moment des Aufpralls kann sie sich noch gut erinnern. Der Wagen soll ihr dabei über drei Finger der linken Hand gefahren sein. Schmerzen habe sie dabei nicht gespürt. "Warum tut das nicht weh?", soll sie sich gefragt haben. Ihre Gedanken sollen sich kurz darauf auch um einen möglichen zweiten Attentäter gedreht haben. "Ich rechnete noch mit jemanden, der mit einer Waffe noch die anderen Menschen …" Mit zitternder Stimme ließ sie den Satz unbeendet. Bei dem Vorfall habe sie ein Schleudertrauma und Prellungen erlitten. Bis heute leidet ihre Psyche darunter. "Bei meinem Job habe ich keinen Spaß mehr. [...] Ich höre noch Kinder nach ihren Eltern rufen. Ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf."

Taleb A. ist die gesamte Verhandlung über ruhig. Der Attentäter darf nicht mit den Zeugen persönlich interagieren. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

13.50 Uhr: Bruder der ukrainischen Zeugin von Auto getroffen

Direkt nach der 30-jährigen Ukrainerin folgt ihr Bruder in den Zeugenstand. Sie haben zusammen mit ihrer Mutter das Attentat in der nordischen Meile in der Hartstraße erlebt. Auch er konnte das Geräusch der auf das Auto aufschlagenden Menschen zunächst nicht einordnen. Er dachte anfangs an Schnee, welches von einem Hausdach rutscht. Er wurde von dem Auto erfasst und durch die Wucht der Kollision weggestoßen. Zuvor habe er gehört, wie Attentäter Taleb A. seinen Wagen beschleunigt hatte. Weiterhin schildert er, was er nach dem Vorfall in den Straßen erblickt hatte. Blut, reglose Körper und viele helfende Menschen.

13.18 Uhr: Ukrainerin fühlte sich an Krieg erinnert

Nach der Mittagspause wurde die Verhandlung um 13 Uhr wieder aufgenommen. Jetzt wurden zwei Personen aus der Ukraine in den Zeugenstand gerufen, welche zum Zeitpunkt des Anschlags ebenfalls den Weihnachtsmarkt besucht hatten. Zunächst sagt eine 30-jährige IT-Spezialistin aus. Den Aufprall der Menschen gegen das Attentäter-Auto konnte sie zunächst nicht einordnen. Weil sie vom Krieg in der Ukraine geflüchtet ist, dachte sie zunächst an ein einstürzendes Haus. Wenig später habe sie jedoch mehrere Personen durch die Luft fliegen sehen. Ihrer Mutter, die ebenfalls vor Ort war, musste sie zunächst erklären, dass es sich um ein Anschlag handelte.

11.58 Uhr: Opfer lässt sich Weihnachten nicht vermiesen

Zum Ende ihrer Zeugenvernehmung teilte die 47-Jährige bewusst im Beisein des Attentäters mit, dass sie weiterhin den Weihnachtsmarkt mit ihren Kindern besuchen werde. "Ich lasse mir Weihnachten von niemanden verderben." Der Vorsitzende ordnet anschließend eine Mittagspause an. Um 13 Uhr werden die nächsten Zeugenaussagen erwartet.

11.32 Uhr: Dritte Zeugin hörte "aufklatschende Geräusche"

Auch die dritte Zeugin ist direkte Betroffene des Anschlags. Die 47-Jährige war mit ihren Kindern auf dem Weihnachtsmarkt und ringt ebenfalls mit den Tränen. Sie habe zunächst "aufklatschende Geräusche" gehört, schildert sie. Nur wenig später sei sie von einer Menschenmasse mitgerissen worden und ist erst einige Meter weiter zum Liegen gekommen. Anschließend sei sie aufgestanden und über Personen gestiegen. "Wann kriegt man denn hier Hilfe, da sind überall Menschen, die hier liegen", soll sie sich gefragt haben. Auf viele gute Helfer haben sie und ihre Kinder dennoch nicht lange warten müssen. Alle hinzugeeilten Menschen machten bei ihr einen guten Eindruck, sagt sie.

Der angeklagte Taleb A. hört sich die Zeugenaussagen an, zeigt jedoch keine Anteilnahme. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

11.14 Uhr: Mutiger Besucher wollte Attentäter aus Auto holen

Während das Auto mit dem Attentäter darin an dem Zeugen vorbeifuhr, erblickte er einen mutigen Besucher des Weihnachtsmarktes. Dieser habe versucht die Fahrertür des Autos aufzureißen und beleidigte den Attentäter darin lautstark. "Leider hat es nicht geklappt", schilderte er seine Erlebnisse. Taleb A. soll dabei regungslos und mit fokussiertem Blick geradeaus geschaut haben.

10.59 Uhr: Zweiter Zeuge verstand Situation zunächst nicht

Der zweite Zeuge des Tages ist von Beruf Krankenpfleger. Die von ihm gesehenen Verletzungen beschäftigen ihn bis heute. Unter anderem sei ein Mann mit dem Becken unter dem rechten Hinterrad des Anschlag-Autos verkeilt gewesen. Ein weiterer Teenager habe extrem laut geschrien und sei dadurch aus der Masse hervorgestochen. Zum Zeitpunkt des Anschlags befand er sich am Karussell vor dem Rathaus und habe ein "irres lautes Donnern" wahrgenommen. "Warum ist hier ein Feuerwerk?", habe er sich gefragt. "Dann gab es ein Knacken und Knarzen." Zunächst ging der Mann davon aus, dass es sich bei dem Auto um den Wagen eines Schaustellers handelte.

10.41 Uhr: Familie kritisiert deutschen Rechtsstaat

Der Zeuge ist für den heutigen Verhandlungstag extra aus den USA angereist. Seine Frau und der Sohn bleiben zu Hause. In der Zeit nach dem Anschlag habe die Frau einen Brief geschrieben, von dem der Mann heute mündlich berichtet. Sie und ihre Familie kritisieren dabei das Rechtssystem in Deutschland. Der Attentäter habe zu viele Rechte und wird viel zu gut behandelt, soll es darin heißen. "Wir wissen, was er gemacht hat. [...] Es scheint so als wenn ihn mit der Behandlung, die er weiter bekommt, der deutsche Staat ihn schützt."