Prozess um Magdeburg-Anschlag geht weiter: Taleb A. wohl verhandlungsfähig

Magdeburg - Der Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag fortgesetzt. Aber kann der Angeklagte Taleb A. (51) überhaupt wieder teilnehmen?

Taleb A. (51) wird am Donnerstag wieder vor Gericht erwartet. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Nach derzeitigem Stand wird der Angeklagte verhandlungsfähig sein und muss an dem Termin teilnehmen", teilte Gerichtssprecher Christian Löffler auf TAG24-Anfrage mit.

Am 18. Dezember 2025, dem letzten Prozesstag vor der langen Weihnachtspause, war Taleb A. überraschend nicht vor Gericht aufgetaucht.

Laut eines Arztes der JVA sei der 51-Jährige aufgrund eines andauernden Hunger- und Durststreiks nicht verhandlungsfähig gewesen.

Er hatte in einem kurzen Zeitraum stark abgenommen und wog zuletzt nur noch 47 Kilo. Auch klagte er über Müdigkeit, Schlappheit, Wortfindungsstörungen und Aufmerksamkeitsprobleme.

Da er sich die gesundheitlichen Mängel "schuldhaft" selbst zugefügt hätte, wurde der Prozess dennoch fortgesetzt.