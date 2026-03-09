Prozess zum Magdeburg-Anschlag: Junge Mutter berichtet von Angst, ihr Baby zu verlieren

Magdeburg - Im Prozess zum Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind weitere Zeugen zu den psychischen Folgen der Gewalttat gehört worden.

Die Anklage wirft Taleb Al-Abdulmohsen (51) unter anderem sechsfachen Mord und versuchten Mord in 338 Fällen vor. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Eine 27 Jahre alte Sozialarbeiterin, die damals in der zehnten Woche schwanger war und Unterleibsschmerzen und Übelkeit bekam, berichtete von ihren Ängsten, das Baby zu verlieren. Sie berichtete von "wahnsinniger Angst und Panikattacken", sie gehe bis heute kaum raus.

"Mein Sohn ist heute sieben Monate alt." Zweimal sei sie allein mit ihrem Kind spazieren gewesen. "Es war eher eine Qual, als dass es schön war", sagte die 27-Jährige unter Tränen.

Sie meide die Stadt, habe Angst beim Autofahren. Eine tiefergehende Therapie könne sie nicht machen, weil sie ihr Kind nirgends abgeben könne.

Ein 55 Jahre alter Selbstständiger sagte: "Das Schlimmste war die Schreierei, die ganzen Verletzten." Er sei mit Geschäftspartnern auf dem Weihnachtsmarkt gewesen.

Es sei ein Geräusch von rechts gekommen, kurz darauf habe er eine riesengroße Menschenmenge gesehen, die durch die Luft flog. Er sei nach hinten geschleudert worden, nach einem Blackout wieder zu sich gekommen.

Ein Geschäftspartner habe eine große Kopfwunde erlitten. Der Zeuge, der auch Nebenkläger ist, berichtete von Schlafstörungen. Er werde mit den Bildern des Anschlags nachts wach. Auch weitere Zeugen berichteten von Schlafstörungen und Ängsten, die sie bis heute begleiteten. Viele meiden Menschenmengen.