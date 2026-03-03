Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer: Zeuge verliert Job durch Trauma

Der Prozess gegen den Magdeburger Todesfahrer geht am Dienstag weiter. Weitere Zeugen sagen gegenüber Attentäter Taleb A. zum Tatgeschehen aus.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Der Gerichtsprozess gegen den Amokfahrer auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt geht am Dienstag weiter. Erwartet werden weitere Zeugen und Nebenkläger, die jedoch nicht direkt bei dem Anschlag verletzt worden sind.

12.15 Uhr: Betroffene Kinder müssen nicht persönlich aussagen

Damit die betroffenen Kinder nicht persönlich in dem großen Gerichtsgebäude vor dem Richter und der Vielzahl an Anwälten und Nebenklägern aussagen müssen, wurden ihre Schilderungen verlesen. Ebenfalls wie bei den Erwachsenen haben sie bis heute mit Folgen des Anschlags zu kämpfen. Sie selbst blieben unversehrt, aber mussten die schlimme Tat mit ansehen. Unter anderem leiden sie nach wie vor an schlaflose Nächte, zucken bei unangenehmen Geräuschen sofort zusammen oder verspüren keine Lust mehr auf das Weihnachtsfest. Anschließend wurde die Verhandlung für eine Mittagspause bis 13 Uhr unterbrochen.

11.23 Uhr: Verkäuferin ruft zu Kunden: "Hauen Sie ab!"

Auch eine 58-jährige Postzustellerin war am Tatabend mit ihrer damals 10 Jahre alten Enkeltochter auf dem Weihnachtsmarkt. Sie berichtet dem Vorsitzenden von scheppernden Geräuschen und Schreien. Außerdem habe sie gesehen, wie Menschen vor dem Auto weggesprungen seien, um ihr Leben zu retten, teilt sie mit. "Es war total unheimlich", erinnert sie sich. Während der Tat befanden sie sich an einem Schmalz-Verkaufsstand. Dort habe die Verkäuferin gerufen: "Hauen Sie ab!" Zusammen seien sie zum nahegelegenen Karstadt geflüchtet. "Da liegen die Verletzten wie die Fliegen", soll dort ein weiterer Zeuge kommentiert haben. Erst als sie zu Hause die Nachrichten eingeschaltet hatten, soll die Familie verstanden haben, was vorgefallen war. Wegen einer Beratung zwischen der Zeugin und ihrer Anwältin, ob die Enkeltochter einem der Psychologen vorgestellt werden soll, wird das Verfahren bis etwa 11.35 Uhr kurzfristig unterbrochen.

10.54 Uhr: Zeugin berichtet unter Tränen von anhaltenden Beeinträchtigungen

Die zweite Person im Zeugenstand ist eine 26-jährige Ingenieurin. Auch sie befand sich am Tatabend nur wenige Meter neben dem vorbeifahrenden Amok-Auto. Bis heute soll sie durch laute Knallgeräusche, zum Beispiel durch Autotüren, zusammenzucken. Es erinnere sie an die Aufschläge von Menschen gegen die Front des Attentäter-Wagens. Zudem leide sie unter Flashbacks und Schlafstörungen. Bis heute sei sie deshalb in Behandlung. Noch viele Wochen nach dem Anschlag war sie nicht in der Lage allein Auto zu fahren, schildert sie. Ihr Partner habe sie deshalb regelmäßig zur Therapie und zur Arbeit gefahren.

10.14 Uhr: Zeuge verliert Job durch Trauma

Der erste Zeuge des heutigen Prozesstages ist ein 45-Jähriger angestellter Geschäftsführer. Er schildert dem Richter das Erlebte am Anschlagstag auf dem Weihnachtsmarkt. Seiner Aussage zufolge war er jedoch nicht selbst körperlich verletzt worden. Das Gesehene habe ihn aber nachträglich beeinträchtigt. "Ich habe gesehen, wie ein Kind über das Auto geflogen ist", teilt er mit. Derzeit befindet er sich noch immer in einer Therapie. Zuvor habe er mehrere Panikattacken erlitten. Auch seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sei seitdem eingeschränkt. Weil er als Geschäftsführer "nicht mehr funktionierte", habe er Monate nach dem Anschlag eine Kündigung erhalten. Dafür zeigt er sogar Verständnis.

9.48 Uhr: Zeugen werden nach Anhörung mit Psychiatern sprechen

Gleich zu Beginn des Prozesstages werden vier Sachverständige vorgestellt, die sich später um die heutigen Zeugen kümmern werden. Es handelt sich dabei um Personen, die erst nach dem Prozessauftakt in das Verfahren zugelassen wurden. Darunter zählen sieben Kinder, um die sich ein Kinderpsychiater vom städtischen Klinikum Olvenstedt kümmern soll. Dieser ermahnt sofort alle Anwesenden, dass es sich dabei nicht um "kleine Erwachsene" handelt. Kinder können das Geschehene nicht richtig einordnen oder weitere Details dazudichten. Um die Situation der Kinder angenehmer zu machen, sollen auch die Eltern während des Gutachtens involviert werden.

8.54 Uhr: Polizeieskorte bringt Angeklagten zum Gerichtsgebäude

Wie an jedem Verhandlungstag gilt für die Justiz- und Polizeibeamten höchste Aufmerksamkeit bei hohen Sicherheitsvorkehrungen. Eine Stunde vor offiziellem Prozessbeginn wurde auch der angeklagte Attentäter mit einer Polizeieskorte zum Gerichtsgebäude gebracht. Die B1 musste dafür kurzfristig gesperrt werden.

Mit einem großen Polizeiaufgebot wurde der Angeklagte zum Gerichtsgebäude begleitet. © Robert Lilge/TAG24

7 Uhr: Prozess wird fortgesetzt