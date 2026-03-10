Zeuge schildert im Prozess gegen Magdeburg-Todesfahrer: "Habe die Wut aus mir herausgeschrien"

Magdeburg - Wie der Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt das Leben von Menschen beeinflusst hat, wird im Strafprozess gegen den Todesfahrer immer wieder deutlich.

Taleb A. (51) fuhr am 20. Dezember 2024 mit einem mehr als zwei Tonnen schweren Wagen etwa 350 Meter weit über den Weihnachtsmarkt. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Am 23. Verhandlungstag berichtete eine 21 Jahre alte Frau als Zeugin, dass sie ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin abgebrochen hat. Sie habe bis heute Flashbacks, sei krankgeschrieben, lebe bei ihrer Mutter und könne nicht allein schlafen.

Ihre Führerscheinausbildung habe sie unterbrochen, aber auch mit dem Zug könne sie nicht fahren. Sie wolle gern wieder die Kontrolle über ihr Leben bekommen, sagte die 21-Jährige.

Das Landgericht Magdeburg hört derzeit Betroffene, die nicht direkt körperlich verletzt wurden, aber psychische Folgen davongetragen haben.

Von ihnen berichteten viele, dass sie Angst vor Menschenmengen haben und sie meiden, dass bestimmte Geräusche Angst bei ihnen auslösen und sie schlecht schlafen. Viele sind in Therapie, viele andere haben aber auch noch keinen Platz bekommen.

Ein 78 Jahre alter Zeuge hatte ein Video gemacht, unmittelbar bevor das Auto über den Weihnachtsmarkt fuhr. Die kurze Sequenz wurde im Verhandlungssaal gezeigt.

Zu hören ist das von Bläsern gespielte Lied "Oh Tannenbaum", Menschen unterhalten sich. Im Hintergrund ist das Rathaus zu sehen, Menschen gehen an festlich beleuchteten Ständen vorbei, einige stehen zusammen.