19-Jähriger griff Fußball-Fans an: Gericht spricht ihn schuldig

Rostock - Er hatte einiges auf dem Kerbholz! In Rostock hatte ein 19-Jähriger in mehreren Taten Fußball-Fans anderer Vereine angegangen und schwer verletzt. Nun sprach ihn ein Gericht schuldig.

Das Rostocker Amtsgericht hat einen 19-Jährigen wegen mehrerer Angriffe auf Fußball-Fans verurteilt. © Bernd Wüstneck/dpa

Wie die Polizei am Montag erklärte, sitze der junge Mann bereits seit dem 10. Juli in Untersuchungshaft. Dem Deutschen wurden mehrere Taten zur Last gelegt.

So soll er unter anderem am 26. April 2023 mit bislang fünf unbekannten Komplizen einen 22 Jahre alten Mann und seine gleichaltrige Begleitung in der Nördlichen Altstadt angesprochen haben.

Das Opfer, ein Rostocker, sollte sein Sweatshirt mit dem Schriftzug "Hamburg", auf dem auch das HSV-Logo zu sehen war, ausziehen und abgeben. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, hatten die Täter mehrfach auf den Mann eingeschlagen. Erst dann er gab den Pullover heraus.

Seiner Begleitung rissen die Beschuldigten eine Mütze mit der Aufschrift "Sankt Pauli" vom Kopf.

Bereits am 27. Mai 2023 hatte der 19-Jährige mit drei namentlich bekannten Komplizen einen Mann von hinten angegriffen, brachten ihn zu Fall und schlugen und traten auf ihn ein, selbst, als er noch am Boden lag. Anschließend stahlen sie dem Opfer ein Trikot, eine Jacke und ein Schal von Borussia Dortmund.