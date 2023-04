Frau mit 35 Messerstichen getötet: Verteidigung legt Revision ein

Stralsund - Er hat mehr als 30 Mal zugestochen: Im Fall eines wegen Mordes an seiner Frau verurteilten 43-Jährigen hat die Verteidigung Revision eingelegt.

Die Verteidigung des Angeklagten (43) hat Revision gegen das Urteil des Landgerichts Stralsund eingelegt. © Frank Hormann/dpa

Eine Sprecherin des Landgerichts Stralsund bestätigte am Dienstag den Eingang.

Der aus Marokko stammende Mann war am Mittwoch voriger Woche vom Landgericht zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Der NDR hatte über die Revision berichtet. Für die Prüfung der Revision ist der Bundesgerichtshof zuständig.

Die Kammer hatte es als erwiesen angesehen, dass der Mann am 12. Oktober in einer Asylbewerberunterkunft in Barth (Vorpommern-Rügen) 35-mal mit einem Küchenmesser auf die Frau eingestochen habe mit der Absicht, sie zu töten.

Das Gericht machte Eifersucht als niederen Beweggrund aus. Strafverschärfend kam laut Richter hinzu, dass der Mann den drei gemeinsamen Kindern die Mutter genommen habe und nach der Tat das Opfer mit seinem Handy gefilmt und fotografiert habe.