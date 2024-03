Gutachter soll im Prozess um getöteten Joel (†6) aussagen: Urteil nach Ostern?

In Pragsdorf (Mecklenburg-Vorpommern) wird dem getöteten Joel (†6) gedacht. © Bernd Wüstneck/dpa

Am Dienstag fand der nach aktuellem Stand drittletzte Verhandlungstag statt. Es seien erneut Zeugen vernommen worden, sagte eine Gerichtssprecherin. Nähere Angaben machte sie nicht dazu.

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sechs Zeugen waren nach früheren Angaben geladen.

In dem Prozess muss sich ein inzwischen 15-Jähriger wegen Totschlags verantworten. Im vergangenen September soll er Joel geschlagen und erstochen haben.

Laut Gerichtssprecherin sollen nach derzeitigem Stand am 4. April die Schlussplädoyers gehört und am selben Tag noch das Urteil verkündet werden. Oftmals findet beides an getrennten Terminen statt.