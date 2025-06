Nach tödlichem Bootsunfall: Urteil gegen Skipper gefallen

Stralsund - Der tödliche Bootsunfall auf dem Ribnitzer See vor rund drei Jahren ist nach Auffassung des Amtsgerichtes Stralsund auf überhöhte Geschwindigkeit und Unachtsamkeit des 38-jährigen Bootsführers zurückzuführen.

Alles in Kürze

Der 38-Jährige war am Unfalltag gegen 21.30 Uhr mit seinem mit drei Menschen besetzten Aluminium-Boot mit Außenbordmotor auf ein anderes Freizeitboot mit sechs Menschen an Bord aufgefahren, von denen eine 66-jährige Frau starb.

Zum anderen hätte er das von ihm gerammte Boot sehen können und müssen, da an diesem zumindest eine Rundum-Ankerlampe geleuchtet habe, so die Richterin. Das Urteil, das auch wegen fahrlässiger Körperverletzung erging, ist noch nicht rechtskräftig.

Dieser habe am 16. August 2022 bei dem Zusammenstoß mit einem anderen Freizeitboot objektiv und subjektiv gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen, befand die Richterin, die den Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilte.

Dem 38-Jährigen tut der Unfall nach eigener Aussage leid. © Bernd Wüstneck/dpa

Diese Fakten waren vom ersten Verhandlungstag am 26. März an unstrittig. Wie, wann genau und warum es aber zu dem Unfall kam, darüber gab es völlig unterschiedliche Angaben und Darstellungen vom Angeklagten auf der einen Seite und dem als Zeugen geladenen Skipper des zweiten Bootes.

Der 38-Jährige, der viele Jahre als Matrose in der Hochseefischerei tätig war, zuletzt auf einem Behördenboot arbeitete, zurzeit aber arbeitslos ist, betonte auch in seinem Schlusswort, dass ihm das, was vorgefallen sei, sehr leidtue.

Sein Verteidiger argumentierte, dass der Unfall für seinen Mandanten gar nicht vermeidbar gewesen sei, da er das andere Boot mangels Beleuchtung nicht habe wahrnehmen können.

An Bord des anderen Boots waren neben dem Bootsführer auch dessen Frau, Tochter und Sohn, Mutter sowie deren 66-jährige Schwester, die ums Leben kam.

Das Boot des Angeklagten war über das andere Boot quasi hinweggeflogen und hatte den Kajütenaufbau teilweise abgerissen und den Rumpf an der linken Seite aufgebrochen.