Jungen arbeiten auf Hof und geraten in Fänge eines Sex-Täters: So hoch ist die Strafe

Die Kammer stützte sich auf die Aussagen der beiden Opfer. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Der Mann aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sei wegen schweren sexuellen Missbrauchs in vier und sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen schuldig gesprochen worden, sagte ein Gerichtssprecher. Die Kammer stützte sich demnach auf die Aussagen der beiden Opfer.

Nach früheren Angaben waren die Brüder im Tatzeitraum, der sich in etwa von Mitte 2020 bis Mitte 2022 erstreckte, sechs bis acht und acht bis zehn Jahre alt.

Demnach halfen sie dem Mann regelmäßig auf dessen Hof.

Laut Anklage hatte der Mann sexuelle Handlungen an den beiden vorgenommen beziehungsweise an sich vornehmen lassen. Mit Verweis auf das sensible Thema machte der Gerichtssprecher keine genaueren Angaben.