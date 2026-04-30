Mordfall Fabian (†8): Mutter bricht bei Aussage in Tränen aus – "Ich war so stolz auf ihn"

Rostock - Die Mutter des vor rund sechseinhalb Monaten gewaltsam getöteten Fabian hat im Mordprozess gegen die 30-jährige Angeklagte als Zeugin ausgesagt. Dabei beschrieb sie ihren Sohn unter Tränen als liebevoll und aufmerksam.

Im Prozess des getöteten Fabian aus Güstrow geht es am Donnerstag weiter. Nun soll die Mutter aussagen. © Bernd Wüstneck/dpa

Er sei immer zuverlässig gewesen und habe sich stets rückversichert, ob sein Verhalten in Ordnung sei. "Ich kann einfach nur sagen, dass ich wahnsinnig stolz auf ihn war", sagte die 31-Jährige.

Die des Mordes angeklagte Tatverdächtige ist die Ex-Freundin des Vaters und war dadurch auch mit der Mutter bekannt. Einmal wandte sich Fabians Mutter direkt an die nur wenige Meter entfernt sitzende Angeklagte mit den Worten, dass sie es nicht verstehen könne. Daraufhin unterbrach der Richter die Sitzung für zehn Minuten.

Die Mutter nannte ihren Sohn durchgängig "Fabi". Auch die Erzieher hätten über ihren Sohn gesagt, dass er sehr kuschlig gewesen sei. Leute, denen er vertraut habe, habe er immer umarmt.

Ausführlich äußerte sich die Mutter auf Fragen des Richters auch über die Beziehung zu Fabians Vater, von dem sie sich Ende 2018 trennte. Er habe sich liebevoll um Fabian gekümmert. 2021 habe der Vater die Beziehung zur Angeklagten begonnen.