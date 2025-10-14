Nach Fund von Kinderleiche bei Güstrow: Hunderte Menschen trauern

Güstrow - Bei dem Fund einer Kinderleiche bei Güstrow handelt es sich mit wahrscheinlicher Sicherheit um den vermissten achtjährigen Fabian. Einwohner der Stadt suchen am Abend bei einem Trauergottesdienst Trost.

Hunderte Menschen in Güstrow trauern um die Kinderleiche, bei der es sich mutmaßlich um den vermissten Fabian handelt. © Bernd Wüstneck/dpa

Bei der Suche nach dem vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow südlich von Rostock hatten die Einsatzkräfte in einem Waldstück die Kinderleiche gefunden. Laut Polizei handelt es sich nach jetzigem Stand um den Gesuchten. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll letzte Gewissheit über die Identität des toten Kindes bringen.

Die Behörden gehen von einer Straftat aus. Am Dienstagabend sind mehrere Hundert Menschen in der mecklenburgischen Stadt zu einem Trauergottesdienst zusammengekommen.

Vor der überfüllten Marienkirche stellten sie als Zeichen der Anteilnahme Kerzen ab und legten Plüschtiere nieder. Die Zusammenkunft sei ursprünglich als Fürbitte geplant gewesen, dass der seit Tagen vermisste achtjährige Fabian aus Güstrow wohlbehalten zu seiner Familie zurückkehrt.

"Nun ging es darum, den Menschen einen Ort zu geben, an dem sie mit ihrer Fassungslosigkeit, Verzweiflung und Trauer hinkönnen und Halt in der Gemeinschaft finden", sagte Gemeindepädagogin Christiane Hinrichs als eine der Initiatorinnen.