30.04.2026 18:09 Mordfall Fabian (†8): Mutter bricht in Tränen aus, Vater besuchte Angeklagte im Gefängnis

Der achtjährige Fabian aus Güstrow wurde ermordet. Am Donnerstag sagten seine Mutter und sein Vater vor Gericht aus. Angeklagt ist die Ex-Freundin des Vaters.

Von Helmut Reuter Rostock - Im Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow haben die Mutter und der getrennt von ihr lebende Vater des Jungen stundenlang vor Gericht als Zeugen ausgesagt.

Im Prozess um den getöteten Fabian (†8) aus Güstrow sagten am Donnerstag Mutter und Vater des Kindes aus. © Bernd Wüstneck/dpa Die Mutter beschrieb ihren Sohn als sehr zuverlässig. Er habe sich stets rückversichert, ob sein Verhalten in Ordnung sei. "Ich kann einfach nur sagen, dass ich wahnsinnig stolz auf ihn war", sagte die 31-jährige Einzelhandelskauffrau. Die Angeklagte (30), die selbst einen Sohn hat, der etwas jünger als Fabian ist, war mit dem Vater (35) bis August 2025 rund vier Jahre lang in einer Beziehung. Fabian war oft tagelang bei ihnen, wobei er vom Vater oder auch der Angeklagten mit dem Auto bei der Mutter in Güstrow abgeholt wurde. Alle drei tauschten untereinander zur Absprache auch Nachrichten über WhatsApp aus. Gerichtsprozesse Mecklenburg-Vorpommern Tochter und Stieftochter jahrelang sexuell missbraucht: Mann muss hinter Gitter Fabians Mutter wandte sich in ihrer Aussage einmal direkt an die nur wenige Meter entfernt sitzende Angeklagte mit den Worten, dass sie nicht verstehen könne. Weiter konnte sie zunächst nicht sprechen, weil der Richter die Sitzung für zehn Minuten unterbrach.

Vater hatte anderthalb Jahre keinen Kontakt zu Fabian (†8)

Der achtjährige Fabian soll von der Ex-Partnerin seines Vaters getötet worden sein. © Polizeipräsidium Rostock Ausführlich äußerte sich die Mutter auf Fragen des Richters auch über die Beziehung zu Fabians Vater, von dem sie sich Ende 2018 trennte. Er habe sich liebevoll um Fabian gekümmert. 2021 habe der Vater dann die Beziehung zur Angeklagten begonnen. Als Fabian dann einmal gesehen habe, wie der Vater die Freundin geschlagen habe, wollte er nach Angaben der Mutter nicht mehr dorthin. Daraufhin habe es zunächst einen Kontaktabbruch gegeben. Auch danach sei Fabian aber gern zu der Angeklagten gegangen, um Zeit mit ihr und ihrem Sohn zu verbringen, sagte der Vater. Nur mit ihm habe er keine Zeit verbringen wollen. Zu Fabians Einschulung sei er ebenfalls nicht erwünscht gewesen. Gerichtsprozesse Mecklenburg-Vorpommern Mädchen jahrelang von eigenem Opa missbraucht: 74-Jähriger kommt ins Gefängnis Die Zeit des Kontaktabbruchs zum Vater dauerte dessen Angaben nach rund eineinhalb Jahre. Erst im August 2025 lebte der Kontakt wieder auf.

Vater von Fabian (†8) besuchte die Angeklagte im Gefängnis

Die 30-Jährige wurde mit Fußfesseln in den Saal geführt. Im Gefängnis war sie von Fabians Vater besucht worden. © Bernd Wüstneck/dpa Eine wiederkehrende Frage war, ob und in welchem Maße der Vater gegenüber der Angeklagten in der Beziehung gewalttätig war. Sie hatte in einem im Gericht verlesenen Chat von einem gebrochenen Arm und in einem anderen Fall von fast gebrochenen Rippen durch den 35-Jährigen geschrieben. Das wies der Zeuge deutlich zurück. Beziehungsprobleme zwischen dem Vater und der Angeklagten sollen laut Staatsanwaltschaft eine zentrale Rolle für die Tat gespielt haben. Die Angeklagte habe ziel- und zweckgerichtet gehandelt, um mit der Tötung des Jungen einen Streitpunkt in der Beziehung zum Vater aus dem Weg zu räumen, hieß es in der Anklage. Der Vater habe die Beziehung nicht fortführen wollen, weil er den Kontakt zu seinem Sohn nicht gefährden wollte. Fabians Mutter hat nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr zum Vater. Sie komme nicht damit zurecht, wie er mit dem Verlust von "Fabi" umgehe. So habe er die Angeklagte in der Justizvollzugsanstalt (JVA) besucht. Der Besuch des Vaters ist laut Staatsanwaltschaft dokumentiert. Die Angeklagte lächelte mehrmals während des zweiten Verhandlungstages, als Richter Holger Schütt den Vater fragte, wie er die Angeklagte beschreiben würde. Einfühlsam, emphatisch, liebevoll, starker Charakter - das waren seine Worte. Und eifersüchtig sei sie auch.

Achtjähriger Fabian wurde mit sechs Messerstichen getötet