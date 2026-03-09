Ermittlungen zu Fabians (†8) Tod abgeschlossen: Mordanklage!

Güstrow - Rund fünf Monate nach dem Tod von Fabian (†8) hat die Staatsanwaltschaft gegen die Ex-Freundin des Vaters Anklage wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes erhoben.

Fabian starb im Oktober 2025 einen gewaltsamen Tod. Seine Mutter hat darum gebeten, Bilder von ihm nicht zu Pixeln © Polizeipräsidium Rostock

Wie die Staatsanwaltschaft Rostock am Montag mitteilte, sind die Ermittlungen zum Tod des Jungen aus Güstrow abgeschlossen.

Nach Abschluss der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Anklagte am Morgen des 10. Oktober 2025 zu Fabian gefahren sei und den Jungen unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt haben soll.

Anschließend soll sie mit ihm per Auto zu einem Feldstück in der Nähe von Klein Upahl gefahren und zusammen zu einem verdeckt liegenden Teich gelaufen sein.

Dort angekommen, soll die ihren Plan in die Tat umgesetzt haben, und Fabian mit mindestens sechs Messerstichen im Bereich des Oberkörpers getötet haben. Um ihre Tat zu verschleiern, soll die anschließend die Leiche angezündet haben, dafür nutzte sie einen Brandbeschleuniger.

Solange die Ex-Partnerin des Vaters nicht verurteilt ist, gelte auch weiterhin trotz der Anklageerhebung die Unschuldsvermutung, so der Sprecher.