Mordfall Fabian (†8): Vater ist erneut als Zeuge geladen
Von Christopher Hirsch
Rostock - Im Mordprozess nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow soll am dritten Verhandlungstag am Dienstag (9.30 Uhr) die Befragung des Vaters fortgesetzt werden.
Der 35-Jährige gilt als wichtiger Zeuge vor dem Landgericht Rostock, auch weil die 30-jährige Angeklagte eine Beziehung mit ihm hatte und laut Staatsanwaltschaft Rostock das Tatmotiv mit Beziehungsproblemen zusammenhängt.
Der Vater und die von ihm getrennt lebende Mutter von Fabian sagten bereits am zweiten Verhandlungstag stundenlang als Zeugen aus. Die Angeklagte will sich nach früheren Angaben ihrer Anwälte zunächst nicht äußern.
Die Staatsanwaltschaft wirft der Deutschen vor, den Jungen im Oktober vergangenen Jahres mit einem Messer getötet zu haben. Einschließlich des dritten Verhandlungstages stehen bis 2. Juli noch 15 Termine an.
Titelfoto: Fotomontage: Bernd Wüstneck/dpa, Polizeipräsidium Rostock