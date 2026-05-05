Mordfall Fabian (†8): Vater ist erneut als Zeuge geladen

Rostock - Im Mordprozess nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow soll am dritten Verhandlungstag am Dienstag (9.30 Uhr) die Befragung des Vaters fortgesetzt werden.

Am 28. April fand der erste Prozesstag statt. © Bernd Wüstneck/dpa

Der 35-Jährige gilt als wichtiger Zeuge vor dem Landgericht Rostock, auch weil die 30-jährige Angeklagte eine Beziehung mit ihm hatte und laut Staatsanwaltschaft Rostock das Tatmotiv mit Beziehungsproblemen zusammenhängt.

Der Vater und die von ihm getrennt lebende Mutter von Fabian sagten bereits am zweiten Verhandlungstag stundenlang als Zeugen aus. Die Angeklagte will sich nach früheren Angaben ihrer Anwälte zunächst nicht äußern.