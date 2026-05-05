05.05.2026 14:30 Mordfall Fabian (†8): Vater und Angeklagte sollen am Tag des Verschwindens noch telefoniert haben

Vergangene Woche startete der große Prozess nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian im Oktober 2025. Als Zeuge steht weiterhin Fabians Vater im Fokus.

Von Christopher Hirsch Rostock - Am dritten Verhandlungstag im Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat der zuständige Richter erneut den Fokus auf die zeitweilige Beziehung zwischen Fabians Vater und der des Mordes angeklagten 30-Jährigen gelegt.

Am dritten Verhandlungstag im Prozess um den Tod des achtjährigen Fabian stand die Beziehung zwischen der Tatverdächtigen und dem Vater im Fokus. © Bernd Wüstneck/dpa "Ich möchte nur die Wahrheit wissen", sagte Holger Schütt, Vorsitzender Richter am Landgericht Rostock. Er erinnerte den Zeugen wiederholt an seine Pflicht, wahrheitsgemäß auszusagen. Bei der Befragung ging es etwa darum, mit wie viel Geld Fabians Vater die Angeklagte während der Beziehung unterstützte. Im Vergleich zu abgespielten Chat-Nachrichten oder vorhergehenden Aussagen gegenüber der Polizei relativierte der Vater die finanzielle Unterstützung. "Ich meinte das aber anders", sagte er etwa zu früheren Aussagen bei der Polizei. In den Audio-Nachrichten nach der Trennung von der Beschuldigten habe er sich einiges von der Seele geredet, schränkte der 35-Jährige außerdem ein. Gerichtsprozesse Mecklenburg-Vorpommern Tochter und Stieftochter jahrelang sexuell missbraucht: Mann muss hinter Gitter Schütt wies während des Prozesstags zudem darauf hin, dass die Angeklagte am Tag von Fabians Verschwinden mehrmals nachfragte, was den Vater beschäftige, nachdem er Andeutungen gemacht, aber noch nicht verraten hatte, dass sein Sohn vermisst werde. Er habe sich nichts dabei gedacht, sagte der Vater im Verfahren zu dem Verhalten seiner Ex-Freundin.

Mordfall Fabian (†8): Kommunikation von Fabians Vater und Angeklagter im Fokus

Der achtjährige Fabian soll von der Ex-Partnerin seines Vaters getötet worden sein. © Polizeipräsidium Rostock Außerdem ging es um ein bestimmtes Telefonat zwischen den beiden am Tag des Verschwindens. Fabians Vater sagte, er könne sich nicht mehr erinnern, worum es dabei ging, obwohl er wochenlang darüber nachgedacht habe. Schütt sagte, wenn sein einziges Kind verschwinde, könnte er sich wahrscheinlich an jede Minute erinnern. Anhand der im Prozess präsentierten Nachrichten wurde deutlich, wie der Vater und die Angeklagte auch nach der Trennung ausgiebig die Probleme der Beziehung diskutierten. "Sie drehen die Beziehung hin und her", sagte Schütt. Dabei ging es wiederholt auch um das angespannte Verhältnis der Beschuldigten zur Familie von Fabians Vater. Demnach störte sie etwa, dass er für Absprachen den Sohn betreffend Kontakt mit der Mutter hielt. Gerichtsprozesse Mecklenburg-Vorpommern Mädchen jahrelang von eigenem Opa missbraucht: 74-Jähriger kommt ins Gefängnis Kurz vor Fabians Verschwinden hatten sich der Vater und die Angeklagte zeitweise wieder angenähert.