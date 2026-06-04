Mordprozess im Fall Fabian: Kind verblutete nach Messerstichen, keine Anzeichen für Abwehr

Rostock - Der im Oktober vorigen Jahres gewaltsam getötete achtjährige Fabian ist laut Gutachten infolge von sechs Messerstichen verblutet.

Der Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Fabian heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben. © Bernd Wüstneck/dpa

Das gab der rechtsmedizinische Gutachter am neunten Verhandlungstag am Landgericht Rostock als Todesursache an. Es seien keine Anhaltszeichen für eine Abwehr gefunden worden.

Bei der Tatwaffe handle es sich vermutlich um ein einschneidiges Messer mit einer Klingenlänge von 10 bis 15 Zentimetern und einer Breite von etwa zwei Zentimetern.

Bei der gerichtlichen Sektion, die am 15. Oktober vorgenommen wurde, sei die Befunderhebung und -beurteilung durch die "postmortale Hitzeschädigung" erheblich erschwert worden, betonte der Mediziner.

Der Leichnam des am 14. Oktober 2025 an einem Tümpel bei Klein Upahl gefundenen Kindes war nach dessen Tod angezündet worden. Am Nachmittag soll ein Brandsachverständiger gehört werden. Die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden.