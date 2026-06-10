Polizei schnappt 17-jährigen Tatverdächtigen: Jetzt sitzt er in U-Haft

Rostock - Fahndungserfolg bei der Kriminalpolizei ! Tagelang waren die Beamten nach zwei schweren Raubdelikten auf der Suche nach einem 17-jährigen Tatverdächtigen. Jetzt konnte der Minderjährige in Rostock festgenommen werden.

Am Mittwoch wurde in Rostock ein 17-Jähriger (l.) festgenommen. © Stefan Tretropp

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Rostock am Mittwochvormittag Haftbefehl gegen den Jugendlichen. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen zwei Überfälle Anfang Juni. Am 2. Juni 2026 soll der junge Mann eine Pizzeria im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen betreten haben. Dort habe er den Betreiber unter Androhung eines Messers zur Herausgabe von Bargeld gezwungen und anschließend die Flucht mit einem E-Scooter ergriffen.

Nur vier Tage später, am 6. Juni, soll es in einem Supermarkt im Bereich Lütten Klein zu einem weiteren Vorfall gekommen sein. Der vermummte Täter bedrohte nach bisherigen Erkenntnissen eine 53-jährige Kassiererin mit einem Messer und forderte Geld aus der Kasse.

In diesem Fall blieb es jedoch nur bei einem Versuch: Nachdem die Mitarbeiterin die Forderung verweigert hatte, habe der Tatverdächtige den Markt ohne Beute verlassen und verschwand erneut auf einem E-Scooter.