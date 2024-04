Nach "Blue Punisher"-Drogentod von 13-Jähriger: Jugendlicher Dealer verurteilt

Neubrandenburg - Rund zehn Monate nach dem Drogentod der 13-jährigen Finja in Mecklenburg-Vorpommern ist ein 17-Jähriger wegen des Verkaufs von Ecstasy-Pillen verurteilt worden.

Ob aber tatsächlich eine von dem Jugendlichen an die 13-Jährige verkaufte Pille die schlussendlich tödliche war, habe man nicht zwingend nachweisen können.

Das Jugendschöffengericht in Neubrandenburg sah es laut Aussage einer Sprecherin vom Mittwoch als erwiesen an, dass der Jugendliche in drei Fällen Ecstasy-Pillen auch an das Mädchen verkauft hatte.

Mit Kerzen wird der verstorbenen Finja (†13) aus Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) gedacht. © Bernd Wüstneck/dpa

"Der Tod des Mädchens ist dem Angeklagten nicht zur Last gelegt worden", sagte die Gerichtssprecherin.

Der Verurteilte habe gestanden und Reue gezeigt.

Das Urteil sei rechtskräftig, weil die Beteiligten auf Rechtsmittel verzichten. Verhandelt wurde wegen des Alters des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Finja war vorigen Juni in Altentreptow gefunden worden, bewusstlos in eine Klinik gekommen und dort gestorben, laut Gutachten an einer Hirnschwellung, die durch den hoch dosierten Wirkstoff einer "Blue Punisher"-Ecstasy-Pille ausgelöst worden war.

Die Drogen kommen meist in einem bestimmten Aussehen daher, das sich am gleichnamigen amerikanischen Comic-Helden orientiert, etwa in blauer Farbe und mit Totenkopf.