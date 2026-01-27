Mädchen jahrelang von eigenem Opa missbraucht: 74-Jähriger kommt ins Gefängnis

Von Iris Leithold Schwerin - Ein 74 Jahre alter Mann aus dem Schweriner Umland ( Mecklenburg-Vorpommern ) ist wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs zu sieben Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden.

Durch das Geständnis muss das Opfer nicht vor Gericht aussagen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mann hatte gestanden, seine anfangs erst fünf oder sechs Jahre alte Enkelin zwischen 2015 und 2024 wiederholt missbraucht und zweimal auch vergewaltigt zu haben.

Am Landgericht Schwerin wurde er jetzt für 55 Fälle verurteilt. Dem ging eine Verständigung zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht voraus.

Dabei wird dem Angeklagten ein bestimmter Strafrahmen für ein umfassendes Geständnis angeboten. Durch sein Geständnis ersparte der Großvater seiner Enkelin eine Aussage vor Gericht.

Heraus kam die Sache, als sich das Opfer seinem Psychotherapeuten anvertraute. Das Mädchen hatte ab Juni 2025 drei Suizidversuche unternommen, wie der Vorsitzende Richter berichtete.

Der Großvater hatte dem Kind demnach in all den Jahren ein Schweigegebot auferlegt, das es aus Loyalität auch bis dahin eingehalten habe.

Die Enkelin habe ein gutes Verhältnis zu ihrem Großvater gehabt, sei ein "Opa-Kind" gewesen, so der Richter weiter. Der 74-Jährige habe mit seinen Taten ein funktionierendes Familiengefüge zerstört.