Anzeige wegen Nazi-Parole: Ermittlungen gegen Fleischhauer eingestellt

München - Der Kolumnist Jan Fleischhauer (63) bediente sich bei einem Podcast eines Slogans der Nationalsozialisten, um damit den AfD -Nachwuchs zu kritisieren. Deshalb wurde gegen ihn ermittelt - jedoch nicht besonders lang.

Jan Fleischhauer (63) machte sein Verfahren selbst öffentlich. © Horst Galuschka/dpa

Die Staatsanwaltschaft München hat Ermittlungen gegen den Kolumnisten Jan Fleischhauer wegen des Verdachts der Verwendung der Nazi-Parole "Deutschland erwache" eingestellt.

Das Verfahren sei am Montag beendet worden, sagte eine Sprecherin der Behörde der Deutschen Presse-Agentur. Die Staatsanwaltschaft München I gehe davon aus, dass Fleischhauer die Parole in einer Weise benutzt hat, die nicht strafbar ist.

Berücksichtige man in einer rechtlichen Bewertung den Kontext der Äußerung, handle es sich bei Fleischhauers Bemerkung in einer Podcast-Folge aus dem Dezember 2025 um "eine Berichterstattung und Kommentierung des Zeitgeschehens", sagte die Sprecherin. Diese sei nicht strafbar.

Die Ermittlungen waren demnach nach einer Anzeige zu dem Vorfall aufgenommen worden. Unklar blieb zunächst, von wem die Anzeige gestellt worden war.