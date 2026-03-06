Tödlicher Tritt im Alten Botanischen Garten: War es Mord?

München - Im Prozess um den tödlichen Angriff im Alten Botanischen Garten in München haben Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung ihre Plädoyers gehalten. Sie beurteilen die Tat unterschiedlich.

Der Angeklagte Rafal Artur P. soll sein Opfer mit einem brutalen Tritt gegen den Kopf getötet haben. © Britta Schultejans/dpa

Die Staatsanwaltschaft forderte für den 31-jährigen Rafal Artur P. eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten wegen Körperverletzung mit Todesfolge, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Die Nebenklage plädierte demnach auf Mord, hilfsweise ebenfalls auf Körperverletzung mit Todesfolge, und beantragte zehn Jahre Haft.

Dagegen sprach sich die Verteidigung für eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung aus und forderte zwei Jahre und zehn Monate.

Im September 2024 soll der angeklagte Pole einen 57-jährigen Mann nach einem Streit so heftig gegen den Kopf getreten haben, dass dieser zu Boden stürzte und wenig später im Krankenhaus starb.

Der mutmaßliche Täter wurde später in Düsseldorf in einem Flixbus Richtung Niederlande festgenommen.

Am Mittwoch will das Gericht das Urteil verkünden.