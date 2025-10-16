Benzin vor Tür geschüttet und angezündet: Mann bestreitet Mordversuch an Frau und Sohn

München - Weil er versucht haben soll, mit einem Brandanschlag seinen damals einjährigen Sohn und dessen Mutter zu töten, steht ein 31-Jähriger in München vor Gericht .

Der Mann (31) soll das Haus angezündet haben, in dem seine Ex-Freundin und der gemeinsame, damals einjährige Sohn wohnten. © Malin Wunderlich/dpa

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten beim Prozessauftakt vor dem Landgericht vor, er habe durch den Mordversuch ausstehende Unterhaltszahlungen vermeiden wollen.

In einer Stellungnahme, die der Anwalt des Angeklagten verlas, bestritt der 31-Jährige, dass er seinen Sohn und dessen Mutter habe töten wollen. Er bereue die Tat zutiefst. Die Unterhaltszahlungen seien nicht das Problem gewesen, weil diese aus Sicht des Angeklagten nicht so hoch ausgefallen seien.

Der Mann verschaffte sich laut Anklage im März 2024 Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in Taufkirchen (Landkreis München), in dem die Wohnung seiner Ex-Partnerin war. An der Wohnungstür habe er Benzin verteilt und angezündet.

Das Feuer verbreitete sich demnach schnell in der Wohnung. Durch den lauten Knall einer Verpuffung sei die Mutter geweckt worden und habe sich mit ihrem Kleinkind durch den brennenden Flur ins Freie retten können.

Sie erlitt Verbrennungen an Gesicht und Armen; das Kind blieb körperlich unversehrt. Eine weitere Bewohnerin des Hauses bekam durch den Rauch Atembeschwerden.