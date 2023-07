Weil Frau "eine Hexe" war: Geständnis nach brutalem Mord in Psychiatrie ist schockierend!

Der 33 Jahre alte Angeklagte hat in München gestanden. © Felix Hörhager/dpa

Am zuständigen Landgericht München I hat am heutigen Montag der Prozess um einen Mord in der Psychiatrie begonnen. Der psychisch kranke Mann soll eine Mitpatientin in der Einrichtung im Mai 2022 vergangenen Jahres mit einer Metallstange gequält und mit einem Pullover stranguliert haben.

Über seine eigene Anwältin legte der 33 Jahre alte Brasilianer bereits zum Auftakt des Prozesses ein Geständnis ab. Demnach habe Gott ihm den Mord aufgetragen, weil die Frau eine Hexe gewesen sei.



Wegen der Gefahr der Eigen- und Fremdgefährdung war der Angeklagte im vergangenen Jahr in die psychiatrische Klinik in Haar eingeliefert worden, nur Stunden danach riss er laut Staatsanwaltschaft in seinem Bad die Stange des Duschvorhangs hab und ging damit in das Badezimmer der Patientin.

Zwei Dutzend Mal schlug er laut Anklage auf ihren Kopf ein, bevor er sie strangulierte. Anschließend legte er Feuer.